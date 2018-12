Eine Leiche, keine Leiche

Zu allem Überfluss ist jetzt auch die Leiche Buchners verschwunden, und Sauter ist sich plötzlich nicht mehr sicher, ob er den Toten gesehen hat. Zunächst ist unklar, ob sich Sauter nicht geirrt haben könnte. Aber weder Buchners Frau Marlene noch sein bester Freund, der Apotheker Manfred Meissner, wissen, wo sich Buchner aufhalten könnte.



Doch der Besuch bei Buchners Partner Lappich gibt der Aussage Sauters Recht, denn die Kommissare finden Buchner ermordet im Kofferraum von Lappichs Wagen. Sollte Lappich seinen Kollegen umgebracht haben? Lappich behauptet, dass er die Leiche in seinem Wagen gefunden habe und sie "entsorgen" wollte, schließlich würde er als Praxisteilhaber am meisten von Buchners Tod profitieren.



Bei ihren Ermittlungen stellen Hofer und sein Kollege Voß fest, dass Marlene Buchner ehemals eine Arzthelferin ihres Mannes war und als Geliebte und spätere Ehefrau Anette Siegl ablöste, mit der Buchner zuvor liiert war. Hat Anette Siegl Rache genommen dafür, dass sie leer ausging und das sorglose Arztgattinnen-Leben nun eine andere führen durfte? Aber wäre Anette Siegl in der Lage, die Leiche Buchners aus der Praxis, in der Sauter sie gesehen hatte, bis in Lappichs Garage zu schleppen?



Natürlich hat der Mörder die Leiche zu Lappich getragen, um den Verdacht von sich abzulenken. Oder ist Lappich so gerissen, dass er das selbst arrangiert hat, um von seiner Täterschaft abzulenken? Ein schwieriger Fall, zumal Voß sich eigentlich lieber um Marie kümmern würde, Polizeichef Achtziger sich lieber mit seinem Musikvortrag befassen sollte und Korbinian eigentlich auf dem Hof arbeiten müsste.