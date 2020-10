Der Besitzer des Grundstücks, auf dem die Tankstelle steht, wollte die verkehrsgünstig gelegene Liegenschaft wegen eigener finanzieller Nöte unbedingt an einen großen Mineralölkonzern verkaufen. Als sich Grabmaier weigerte, sah Kirsch keinen anderen Ausweg, vermuten die Rosenheimer Kommissare. Oder hat Carina Grabmaier hinter dem Rücken ihres Mannes geheime Vereinbarungen mit Kirsch getroffen? Als sich zudem herausstellt, dass Frau Grabmaier früher ein Verhältnis mit Automechaniker Kowald hatte, gerät dieser ins Visier der Ermittler. Hat er seinen Chef aus Eifersucht ermordet?



Zur gleichen Zeit erhält Achtziger die Nachricht, dass der Zoll am Münchner Flughafen das kostbare Instrument des Star-Oboisten Matthias Rogner beschlagnahmt hat. Der Musiker soll damit bei der restlos ausverkauften Soiree in der Musikakademie ein Solokonzert bestreiten. Gelingt es Achtziger mithilfe von Marie, die Oboe rechtzeitig nach Rosenheim zu bekommen?