Indem er Profile von männlichen Interessenten fälschte und sich hanebüchene Geschichten dazu ausdachte, zog er bevorzugt älteren Damen viel Geld aus der Tasche. Als sich herausstellt, dass auch Steffingers Partner Andreas Fend am Betrug mitwirkte, zählt auch dieser zu den Hauptverdächtigen. Ist die Partnerschaft der beiden an der Gier zerbrochen? Oder hatte doch die Ehefrau des Opfers, Annemarie Steffinger, etwas mit dem Tod ihres Mannes zu tun?



Polizeihauptmeister Mohr hat keine Lust, zur Hochzeit seines ehemaligen Schulkameraden zu gehen, da gleichzeitig ein Kegelturnier in Ansbach stattfindet. Deshalb schützt er mit Stockls Hilfe einen Kongress in Rom vor. Ob das gutgehen wird?