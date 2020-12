Frau Waldner war als Teeliebhaberin ein ganz großer Fan von Köstner. Doch der fiel in Ungnade, als er sich mit einer Tee-Lounge in München selbstständig machen wollte. Frau Waldner, die bis dahin Köstner mit Geschenken überhäuft hatte, äußerte ihrem Anwalt gegenüber, dass sie Köstner verklagen wolle. Hat Köstner im Affekt zugeschlagen?



Verdächtig ist außerdem Frau Waldners Schwiegersohn Hans-Christian Streuff. Er und seine Frau Paula Streuff würden das Hotel am liebsten verkaufen. Der Rosenheimer Rechtsanwalt Veit Moser hat sogar einen Interessenten an der Hand, der etliche Millionen bietet. Doch Frau Waldner legte sich quer: nur über ihre Leiche!



Jo hat einen Kurs zum Tee-Sommelier bei Maurice Köstner besucht und ist nun ganz auf dem Tee-Trip: warum nicht mal einen edlen Tee, statt immer nur Espresso?