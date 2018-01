Ein Hai weniger

Der erste Verdacht fällt auf Josef Hartinger, ebenfalls Immobilienmakler. Er hatte sich mit Hai um einige Grundstücke gestritten. Hartingers Firma steht kurz vor der Insolvenz. Hat der alteingesessene Makler seinen Konkurrenten beseitigt?



Gleichzeitig rückt Martin Fratschner ins Visier der Ermittlungen. Der Sprecher einer Mietorganisation hatte Hai wegen unsauberer Methoden angezeigt. Als die Cops Fratschner nachweisen können, dass er zur Tatzeit am Tatort war, scheint der Täter gefasst zu sein. Doch dann trägt Frau Stockl plötzlich zur entscheidenden Aufklärung des Falles bei.



Nebenbei ist Sven Hansen überrascht, als sein Vater, Olaf Hansen, in Rosenheim auftaucht und eine besondere Überraschung für seinen Sohn parat hat. Und Polizeidirektor Gert Achtziger kann Marie endlich davon überzeugen, dass sie die Richtige für den Posten der Verwaltungsdirektorin in der Musikakademie ist. Das bedeutet mehr Arbeit auf dem Hof und damit weniger Zeit zum Ermitteln, befürchtet Korbinian. Achtziger zerstreut jedoch alle Bedenken, aber Patrizia Ortmann ahnt schon, wie das ausgehen wird.