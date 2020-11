Florian soll mit seiner Freundin oft in Streit geraten sein. Dr. Schuster, Linas Chef, gerät ins Visier der Cops, als sich auf ihrem Handy Fotos finden, die belegen, dass er eine Affäre mit Xenia Stamm hatte. Hat Lina Gebauer ihn damit erpresst?



Zusätzlich decken die Cops auf, dass Lina Gebauer ihre gesunde Philosophie nicht selbst gelebt hat: Ihren Klienten hat sie überteuerte Bio-Tee-Mischungen verkauft, die sie aus billigen Supermarkt-Produkten selbst gemischt hat. Von dem Geld hat sie sich teure Handtaschen gekauft. Hat das vielleicht etwas mit dem Mord zu tun?



Marie verwechselt den Impresario Claus Willenborg mit dem Klavierstimmer Schulze in der Musikakademie. Willenborg spielt das Spiel amüsiert mit und flirtet mit Marie, die ihn weiterhin für den Klavierstimmer hält. Erst am Abend bemerkt Marie mit Stockls Hilfe ihren Fehler und legt nun ihrerseits Willenborg rein.