Jan Reuter (gespielt von Udo Kroschwald) wird von seinen Kolleginnen und Kollegen als Chef respektiert - er spielt sich nicht unnötig auf und lässt ihnen so manchen Freiraum. Gerade Reuters Ruhe, seine bedächtigen Entscheidungen und seine genauen Nachfragen bringen Ordnung und Klarheit in einen Fall. Umso stärker wirkt seine Autorität, wenn er doch einmal laut wird und jemanden energisch in die Schranken weist.