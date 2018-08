Der Name Westerman ist ein fester Begriff bei der Polizei in Potsdam. Christophs Vater war Kriminaloberrat und leitete bis zu seiner Pensionierung die Abteilung Organisierte Kriminalität beim LKA Brandenburg, während dessen Bruder, Christophs Onkel, als Staatsanwalt in der Landeshauptstadt tätig war.

Christophs Weg war also vorgezeichnet.

Er ist ein Ermittler aus Leidenschaft. Für ihn ist die Arbeit mehr als nur ein Job. Sie bestimmt sein Leben und er hat kein Problem damit, sich auch nach Feierabend noch mit den Fällen zu beschäftigen oder sich in Fachliteratur und die neusten kriminologischen Veröffentlichungen zu vertiefen. Polizeiarbeit ist einfach sein Leben. Verlässlichkeit und Loyalität stehen in Christophs Werteskala ganz oben. Er liebt sein Team, auch wenn er nicht jeden Witz versteht, vor allem nicht die auf seine Kosten.