Die Kommissare gehen dem Spuk auf den Grund. Am Tatort stoßen sie auf die Försterin Spewe. Sie und ihr Jagdhund sind auf ein Auto am Waldrand aufmerksam geworden. Die Pkw-Ortung führt zu Student Dominik Chang, den Kommilitonen und besten Freund des nun toten Karim Pahlow. Gemeinsam haben sie sich auf eine Expedition in den Wald begeben. Auch Leyla, Karims feste Freundin, war mit dabei.



Wie sich später herausstellt, waren sie jedoch nicht die einzigen Anwesenden: Auch das Geisterjägerduo Kate und Bo hatte sich angeschlossen. Beide verhalten sich äußerst mysteriös, liefern aber den entscheidenden Hinweis: Karims Schwester sei ein Jahr zuvor gestorben, und Karim wollte im Wald ihren Geist aufsuchen. Dominik rückt dabei immer weiter ins Visier der Ermittlungen.



Die Kommissare müssen herausfinden, was in der Nacht während der paranormalen Untersuchung passiert ist.