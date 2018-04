Soko Hamburg

Kriminalhauptkommissarin Lena Testorp (gespielt von Anna von Haebler) ist auf einem Reiterhof in Schleswig-Holstein aufgewachsen. Die mit viel Ehrgeiz und noch mehr Intelligenz gesegnete Ermittlerin mit Profiler-Fähigkeiten hat in nur wenigen Jahren mehrere Beförderungsstufen durchlaufen, womit sie sich in der Polizeiwelt nicht nur Freunde gemacht hat. Ihr selbst ist das völlig schnuppe. Sie ist sportlich, patent, zupa­ckend, attraktiv und sich ihrer Wirkung auf Männer bewusst.