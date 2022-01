Die Ermittlungen bringen zutage, dass es in der Nacht vor Lambrechts Tod ein peinliches Zusammentreffen von seiner geschiedenen Frau mit einem seiner Dates gegeben hatte. Und die beiden kannten sich auch noch. War es also eine Tat aus Eifersucht? Aber welche der Damen ist die Mörderin? Um an die Kontakte der Dates zu kommen, recherchieren die Ermittler bei "Perfect Partner" direkt. Dabei stellt sich heraus, dass die Gründerin Wiebke Bohl und Sven Lambrecht sich persönlich kannten. Lambrecht hatte in das Start-up investiert und war scheinbar nicht mehr sicher, dass das Geschäftsmodell wirklich funktioniert. Hat Bohl den Infarkt provoziert, weil Lambrecht nicht mehr an ihre Geschäftsidee glaubte? Ist das Grund genug für einen Mord, und welche Rolle spielt eine schicksalhafte Begegnung bei dem Tsunami in Thailand?