Scheinbar war Hanno in Hamburg, um Luiz zu finden und dort weiterzumachen, wo er aufhören musste. Hat der inhaftierte Wellermann womöglich den Mord in Auftrag gegeben? Oder steckt sein reicher Vater, der Großreeder Reinhold Wellermann, dahinter?



Auch Jonas Seibold, Oskars Ex-Kollege von der Drogenfahndung, interessiert sich auffällig für den Fall. Er will ihn an sich ziehen oder wenigstens an den Ermittlungen beteiligt werden. Ella wird skeptisch. Stand er auf der Gehaltsliste der Wellermanns?



Währenddessen scheint Luiz etwas zu verheimlichen. Nach einem Ausraster in der Vernehmung von Marc Wellermann zieht Ella Luiz vom Fall ab. Daraufhin trifft sich Luiz mit Sarah Jung, einer geheimnisvollen Frau aus seiner Vergangenheit.