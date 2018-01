Jonas Fischer (gespielt von Lukas Piloty) ist seit 2012 Kriminalkommissar der SOKO Köln.



Empathie und Ehrgeiz

Jonas wollte eigentlich in den Polizeidienst eintreten, ließ sich aber von seinem Vater überreden, Jura zu studieren. Er beendete sein Studium mit mäßigen Noten und begann beim Oberlandesgericht ein Referendariat bei einem Richter. Doch schon nach kurzer Zeit musste er sich eingestehen, dass ihm die Arbeit zu theoretisch war. Stattdessen heuerte er bei der Kölner Polizei an.



Ehrgeizig, intelligent, analytisch denkend: Durch sein Jurastudium ist Jonas wissenschaftliches Arbeiten gewohnt und geht in seinen Ermittlungen strukturiert vor. Für ihn zählen Fakten und Beweise – alles, was auch vor Gericht Bestand hat. Sein Zeitmanagement ist perfekt, seine Berichte stets fehlerfrei und auf sein Wort kann man sich verlassen – egal, ob man Kollege oder Straftäter ist.



Jonas weiß, was er kann, und tritt dementsprechend selbstbewusst auf. Gleichzeitig kann er andere Menschen aber mit seinem freundlichen Charme und seinem unbedingten Engagement locker um den Finger wickeln.