Für die Ermittlerinnen steht Mario unter dringendem Tatverdacht, seine Freundin umgebracht zu haben. Gemeinsam mit Ronny betreibt er eine Kfz-Werkstatt, in die Julia viel Geld investiert hatte, um sie umzugestalten. Das passte Ronny gar nicht in den Kram. Er ist der Meinung, dass sich Mario ständig von Julia hat unterbuttern lassen.



In der Nacht vor ihrem Tod hat Julia einen Notruf bei der Polizei abgesetzt. Ist Mario ihr gegenüber gewalttätig geworden? Auch Renate, Marios Mutter, ist besorgt um ihren Sohn und kann sich nicht erklären, wo er steckt. Sie ist sich sicher, dass er Julia niemals etwas hätte antun können.



Währenddessen versucht Werner herauszufinden, was zum Tod Julias geführt hat. Das Team ermittelt in Julias engsten Bekanntenkreis und stößt innerhalb der Clique auf Geheimnisse. Kann durch das Auffinden von Mario der Fall aufgeklärt werden?