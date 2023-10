Das Team der SOKO Potsdam findet heraus, dass in die Wohnung des Opfers eingebrochen und ein Laptop entwendet wurde. In Verdacht gerät auch der Anwalt Dr. Julian Nolte, mit dem Pasetzky vor seinem Tod in Kontakt stand. Der Privatdetektiv holte in der Vergangenheit immer wieder für ihn Erkundigungen ein. Im Gegenzug sollte Nolte helfen, dass Pasetzky die Zulassung als Privatdetektiv zurückbekommt, die er aufgrund eines Betrugsfalles verloren hatte.



Die Auswertung des Navigationssystems führt schließlich zu Yara Durmaz, der Geschäftsführerin einer IT-Firma. Es stellt sich heraus, dass ihr Sohn Junis mit Matteo Nolte befreundet ist und die beiden in dieselbe Klasse gehen. Diese wird ausgerechnet von Niam Kruger unterrichtet. Beide Eltern hatten Kruger im Visier, weil er angeblich ihre Kinder unfair behandelte. Aber wie wie passt das alles zusammen?