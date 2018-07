Wer war in seiner Wohnung? Und wo war Blum in den letzten Tagen? Eine Büchse mit teurem Beluga-Kaviar aus Blums Wohnung führt die Ermittler zu Rem Steinert. Die beiden haben sich in einer Suchtklinik kennengelernt. Blums Drogensucht war auch der Grund, aus dem sich seine Frau von ihm getrennt hat. Ist Blum wieder rückfällig geworden und hat sich mit den falschen Leuten eingelassen? Denn in seiner Wohnung findet die Polizei einen Beutel mit Speed. Verdächtig verhält sich auch der cholerische Klaus Hartwich. Er ist Blums ehemaliger Arbeitgeber und hat Blum überall schlechtgemacht. Doch nicht nur das, er ist auch der neue Lebensgefährte von Blums Ex-Frau.