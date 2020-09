Aber wie kommt der Tote in den Transporter? Die Ermittlungen führen in das Hotel "Drei Möwen". Dort hat das Opfer als Loris Falter eingecheckt. Doch Timmermann wird stutzig. Er kennt nämlich den echten Loris Falter, einen stadtbekannten Obdachlosen. Und tatsächlich: Der echte Loris Falter hat vor geraumer Zeit seinen Ausweis verkauft. Wer also ist der Tote?



Eines ist jedenfalls inzwischen klar: Der Mann ist im Bad seines Hotelzimmers umgebracht worden. Jemand hat ihn mit einem Obstmesser brutal erstochen. Wer ist so wütend auf ihn gewesen? Als Helene die Identität des Toten klärt, wird einiges klar: Es handelt sich um Marc Binz, den Sohn von Rollmops-König Binz. Er hat nach der Übernahme der Firma das Lebenswerk seiner Familie ruiniert, ist wegen Insolvenzverschleppung angeklagt und untergetaucht. Marc Binz hat viele gegen sich aufgebracht. Wer hat sich nun an dem Fabrikanten gerächt?