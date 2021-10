Der Leiter vom Amt für Landesarchäologie, Martin Kruse, ist gar nicht gut auf den Sondengänger Oliver Menke zu sprechen. Er hält den Fund der alten Münzen für eine Inszenierung. Aber warum sollte der gewissenhafte Oliver Menke so etwas tun? Oder steckt mehr hinter der Wut des Amtsleiters?



Zusammen mit Bettina Kruse, Dezernatsleiterin beim Amt für Landesarchäologie, führte Oliver Menke Kurse für interessierte Sondengänger durch. Die beiden hatten sich blendend verstanden. Ist Amtsleiter Martin Kruse etwa eifersüchtig, weil seine Ehefrau ein so gutes Verhältnis zu Oliver Menke hatte? Das Ehepaar Kruse rückt immer mehr in das Zentrum der Ermittlung. Welche Rolle spielt die Waldhütte von Bettina Kruse, die nicht weit vom Tatort entfernt steht? Löst sich der Fall schneller als gedacht?