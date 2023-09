Vor langer, langer Zeit hatte Sven Thaler Wismar den Rücken gekehrt und war in die weite Welt gezogen. Nun war er zurückgekehrt und bereits nach kurzer Zeit tot.



Die Kommissare können ein Tötungsdelikt nicht ausschließen, denn Sven Thaler war nicht ohne Grund in Wismar. Gemeinsam mit seinem Bruder erbt er den Bauernhof der kürzlich verstorbenen Mutter. Außerdem hat er ein Buch in seinem Rucksack: "Der Heimkehrer". Niemand weiß, wer diesen Bestseller geschrieben hat. Auch der in Wismar ansässige Verleger will nichts dazu sagen.



Die Geschichte allerdings passt perfekt auf die Vergangenheit der beiden ungleichen Brüder. Zufall? Für Hauptkommissarin Joost muss es einen Zusammenhang geben. Zu ähnlich sind sich die fiktive Geschichte und die Familie Thaler. Können ihre Eingebungen helfen, den Fall aufzuklären? Oder hindern sie die SOKO Wismar daran, die Wahrheit zu erkennen?