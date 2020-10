Erst vor ein paar Monaten sind die Freunde zusammen in die WG gezogen, um gemeinsam noch was vom Leben zu haben. Am Abend zuvor haben alle Ilses Geburtstag ausgelassen gefeiert. Unter den Gästen war auch Ilses Sohn Peer Eger. Laut Regine Hagen soll es einen heftigen Streit zwischen Mutter und Sohn gegeben haben. Im Anschluss hat Peer Eger sich hemmungslos betrunken. Worum ging es in dem Streit?



Die Kommissare erfahren bald, dass Peer Eger sein Elternhaus verkaufen will. Doch hierbei hat es bisher ein Problem gegeben: Ihm gehört zwar das Haus, aber seine Mutter hat lebenslanges Wohnrecht. Das wiederum vermindert den Verkaufswert des Hauses um ein Vielfaches. Die drohende Insolvenz hätte Peer Eger damit nicht abwenden können. Und wie sich herausstellt, wollte Ilse Eger wieder zurück in ihr Haus ziehen. Hat Peer Eger etwa eiskalt seine Mutter umgebracht?