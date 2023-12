Die Kommissare Hansen und Stadler nehmen die Ermittlungen auf, denn Rechtsmedizinerin Dimos bestätigt den Verdacht: Das Opfer wurde erschlagen. Hellwig war Besitzer eines sehr erfolgreichen Gestüts. Seine zweite Frau Cornelia und sein Sohn Valentin beerben ihn – immer ein starkes Motiv. Auch Eventmanager Matteo Bernardi gerät in den Fokus der Cops: Er war mit dem Opfer während des Turniers aneinandergeraten.



Als Stockl herausfindet, dass Thomas Hellwig es mit der ehelichen Treue nicht so genau nahm, dreht sich das Karussell der Verdächtigen: Hatte Hellwig mit seiner Mitarbeiterin Mara Bartels ein Verhältnis? Welche Rolle spielt Schauspielerin Franziska Deile, Bernardis attraktive Freundin? Und weiß Hellwigs langjähriger Mitarbeiter Holger Reising mehr, als er sagt?



Am Ende führen alle Spuren nur in eine Richtung, und die Cops können eine Festnahme vermelden: Der Fall scheint gelöst.



Doch dann wird eine zweite Leiche gefunden: Franziska Deile wurde beim Joggen erschossen. Die Cops ermitteln, dass Bernardis Assistentin Sophia Demir und das Opfer sich nicht leiden konnten. Aber Sophia Demir und Thomas Hellwig hatten keine Berührungspunkte, und es wäre ein großer Zufall, wenn beide Morde nichts miteinander zu tun hätten.



Während die Kommissare ermitteln, ist Michi Mohr auch noch in privater Mission unterwegs. Bei einer Fortbildung hat er die sympathische Katrin aus Bad Aibling kennengelernt. Die attraktive Kollegin gefällt Mohr offensichtlich sehr, deswegen besorgt Stockl hinter seinem Rücken deren Telefonnummer. Vielleicht hätte Mohr sich gar nicht zu fragen getraut, aber nun verabredet er sich mit Katrin im romantischen "Holunderstüberl". Schick zurechtgemacht eilt Mohr zu seinem Rendezvous, schließlich kann ja nichts mehr schiefgehen. Oder?