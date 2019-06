Doch während der Ermittlungen stellt sich heraus, dass sich Rosi von Fred trennen wollte und eine Solokarriere plante. Dies hätte das Aus für Fred bedeutet. Kam es darüber zu einer tödlichen Auseinandersetzung? Oder haben Fred Anschütz und seine Schwägerin Ursula gemeinsame Sache gemacht?



Unter Verdacht gerät außerdem Raimund Nehring. Der Fan hat Rosi etwas zu sehr verehrt, ihr sogar Geschenke gemacht. Schließlich durfte sich Nehring aufgrund einer richterlichen Verfügung Rosi und Fred nicht mehr nähern. Als sich herausstellt, dass Nehrings Jagdgewehr verschwunden ist und er zur Tatzeit am Tatort war, gerät er zunehmend unter Druck.



Aber auch Ehefrau Jana Nehring könnte aus Eifersucht zur Mörderin geworden sein. Als die Tatwaffe endlich gefunden ist, können Hofer und Hansen den wahren Täter überführen. Zufällig lernt Hansen die attraktive Britta Müller kennen und will sie mit Segler-Geschichten beeindrucken. Was er nicht ahnt - sie ist selbst Seglerin.