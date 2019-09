Hat Karl-Heinz Neuhaus seine Frau aus Eifersucht erschlagen? Oder war Felix Lehmberger der Täter, weil es mit Bettina Neuhaus zum Streit kam? In der gleichen Nacht wurde im Antiquitäten-Geschäft von Bettina Neuhaus eingebrochen, wie ihre Mitarbeiterin Mareike Mattusch feststellt. Der Dieb muss einen Schlüssel zum Laden besessen haben und hat neben Bargeld nur wenige Gegenstände mitgenommen. Diese Vorgehensweise gleicht einer Einbruchserie, in der Christian Bach gerade ermittelt. Hat Alfons Patzer, der Wirt des Gasthauses, das Leiterwagen mit komplettem Picknick-Zubehör an Gäste verleiht, etwas mit den Einbrüchen und dem Mord zu tun?



Währenddessen sucht Frau Danner dringend eine neue Unterkunft. Und zwar schon für diesen Abend.