Eine andere Spur führt zu Süßmayrs Assistentin, Simone Sterzinger, die in ihre Chefin verliebt ist. Sterzinger war nicht gut auf den Toten zu sprechen, glaubte sie doch, dass Frau Süßmayr ebenfalls ein Verhältnis mit dem Meditationsguru hatte. Hat Sterzinger ihn aus Eifersucht erschossen? Als die Mordwaffe, eine Westentaschenpistole, identifiziert wird, gerät Süßmayr selbst in den Fokus der Ermittlungen, denn die Pistole gehörte ihrem verstorbenen Mann.



Weitere Ermittlungen führen zu Haushälterin Elisabeth Leitner, die hohe Summen Bargeld von Narayan auf ihr eigenes Konto einzahlte. Die Cops rücken nicht nur dem Täter auf die Pelle. Kommissar Bergmann macht sich an die Witwe Süßmayr heran, nachdem er bei Marie nicht landen konnte.