Hofer und Hansen verdächtigen zunächst Susanne Pohlmann. Sie soll ihren Geschäftspartner jahrelang finanziell hintergangen haben. Außerdem gerät die Ehefrau des Ermordeten, Viktoria Weidner, in den Fokus der Ermittlungen. Sie hat ein Verhältnis mit Paul Kassner. Haben die beiden gemeinsame Sache gemacht, um für ihre Liebe frei zu sein?



Gleichzeitig finden Hofer und Hansen heraus, dass Weidner als Handwerker zwar ständig mit dem Auto unterwegs war, aber keinen gültigen Führerschein besaß. Das bringt die Cops auf die Spur von Stefan Greiff, einem Urkundenfälscher. Als sich herausstellt, dass Weidner vor seinem Tod von einem pikanten Detail aus seiner Vergangenheit eingeholt wurde, nimmt der Fall eine besondere Wendung.



Im Kommissariat freuen sich Sekretärin Stockl und Grasegger, die Dame von der Information, auf das bevorstehende Volksfest in Ferching - nicht ahnend, was alles schiefgehen kann.