Tod nach Dienstschluss

Sie finden die Geschäftsführerin der Firma "Hallwachs", Clarissa Trautmann, erdrosselt in ihrem Wagen. Hat der Mörder zweimal zugeschlagen und nach dem ersten Mord eine Zeugin beseitigt?



Unter Verdacht gerät Eberhard Trautmann, der Ehemann des Opfers. Ist er zum Mörder geworden, weil er glaubte, seine Frau an Markus Hermes zu verlieren? Pikante Fotos beweisen, dass Markus Hermes und Clarissa Trautmann eine Affäre hatten. Für Hermes selbst war es jedoch mehr als nur eine Liebelei. Hat er aus Eifersucht einen tödlichen Schlussstrich gezogen?



Verdächtigt wird auch Monika Köhler, stellvertretende Geschäftsführerin der Firma "Hallwachs". Mit Hilfe ihres Assistenten Lex Willinger wollte sie das Verhältnis zwischen Hermes und Trautmann aufdecken, um auf Markus' Posten befördert zu werden.



Während die Cops der Lösung des Falles näher kommen, kämpft Gert Achtziger weiter um Maries Bereitschaft, den Posten der Verwaltungsdirektorin in der Musikakademie zu übernehmen, und sucht in seiner Not ausgerechnet Fabrikant Ferdinand Reischl als Verbündeten.