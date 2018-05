Daniel März war wütend auf Plattner, weil dieser ihm seine Freundin, Caroline Straberger, ausgespannt hat. Hat März aus Rache den Mord begangen? Oder ist Frau Straberger zur Täterin geworden, nachdem Plattner erst tags zuvor mit ihr Schluss gemacht hat?



Aber auch Erwin Parzhuber zählt zu den Verdächtigen. Er wollte sich an Plattner bereichern und brach in seine Wohnung ein, um 5000 Euro zu stehlen. Hat er seinen Freund aus dem Weg geschafft? Ein spannender Fall für die Rosenheimer Polizei.



Gleichzeitig gibt es Neuigkeiten im Kommissariat: Controllerin Patrizia Ortmann verlässt Rosenheim, um in Bayreuth bei der Unternehmensberatung "Grießner GmbH" anzufangen. Ihr Nachfolger wird der junge Kollege Andreas "Andi" Lorenz, der gleich zu Anfang für Wirbel im Kommissariat sorgt.