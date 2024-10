Ins Zentrum der Ermittlungen gerät außerdem der Amerikaner Derek Portman, dessen über alles geliebter Hund unter der Obhut von Friedl plötzlich gestorben war. Ein gelbes Cabrio, das Gerber am Tatort gesehen hat, macht die Kommissare auf Guntram Strehler und Iris Schuster aufmerksam. Schuster gibt zu, am Tatort gewesen zu sein, mit dem Mord will sie aber nichts zu tun haben. Die Recherchen ergeben jedoch, dass Schuster ein starkes Tatmotiv hatte.



Während ein am Tatort gefundenes Emblem die Kommissare schließlich auf die richtige Spur führt, sorgt Olaf Hansen im Kommissariat für Gesprächsstoff. Er eröffnet seinem Sohn Sven, dass dieser wieder Regatten segeln soll. Sven ist alles andere als begeistert, doch Achtziger hat ihn in Absprache mit Olaf Hansen bereits für die kommenden Wochen freigestellt.