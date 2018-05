Auf Kommando tot

Denn auch Claudia Zeisberger, die Witwe des Verstorbenen, gerät in den Fokus der Ermittlungen. Die Cops finden heraus, dass Zeisberger seine Frau immer wieder mit anderen Frauen betrogen hat, so auch mit Bärbel Fischer, der Wirtin der Sendlinger Alm, wo der Mord passiert ist.



Aber auch Bärbels Mann Josef gerät unter Verdacht. Hat der Gehörnte am Ende mit Zeisberger kurzen Prozess gemacht? Eine alte Zeichnung hilft Lind und Hofer schließlich, den wahren Mörder zu finden.



Im Kommissariat sorgt Bürgermeister Karl Schretzmayer einmal mehr für Verwirrung: Um den Starpianisten Jeremy Winter nach Rosenheim zu holen, spannt er Stockl, Marie und Achtziger für die Konzertorganisation ein - bis am Ende alles anders kommt als gedacht.