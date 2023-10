Er nutzte Vogls Kontovollmacht, um sich an ihr zu bereichern. Auch Vogls Neffe Dominik Reither hatte ein Motiv. Er spekulierte als einziger Verwandter auf das Vermögen der Tante und gab das Geld schon mal mit vollen Händen aus. Doch dann erfuhr er, dass sie in ihrem Testament Pascal Kreitz als Alleinerben einsetzen wollte. Hat er gemordet, um sein Erbe zu retten?



Und was ist mit dem Filialleiter Stefan Mackenroth, der von Kreitz' kriminellen Machenschaften wusste? Warum hat er dessen Machenschaften gedeckt?



Während Stadler und Andresen ermitteln, bewerben sich Katja Ostermeier und Xaver Frühweiss um ein Grundstück in der Kleingartenkolonie, in der auch die Graseggers ihren Schrebergarten haben. Katja träumt von eigenem Obst und Gemüse, Xaver vom Grillen mit Freunden. Auf strenge Regeln und Vereinsmeierei hat er allerdings weniger Lust. Bald kommt es zwischen den beiden zum Streit, in den auch Donato involviert wird.