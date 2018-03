Ritter hatte das wertvolle Springpferd "Diamonds Quest" für eine Million Euro verkauft. Für Köhler ein Schlag, denn er hatte "Diamond" erfolgreich auf internationalen Turnieren vorgestellt und seinen Verdienst maßgeblich mit den Preisgeldern aufgebessert.



Auch der Geschäftsmann Julian Rabe, der mit Ritter häufig Pferde kaufte und gewinnbringend verkaufte, könnte die Tat begangen haben. Denn wie Rabe erst kurz zuvor erfahren hat, hatte Ritter von "Diamonds" Käufer 100 000 Euro schwarz bekommen. Und es war nicht das erste Mal, dass Ritter Rabe hintergangen hat. Hat Rabe seinen Geschäftspartner im Streit erschlagen?



Auch Dana Ritter gerät in den Fokus von Hofer und Bach, denn das Opfer hatte eine Affäre mit Evi Ahrens, Markus Köhlers Lebensgefährtin. Hat Dana aus Eifersucht zugeschlagen?



Ein spannender Fall für die Rosenheimer Kommissare, die im Reitermilieu ermitteln. Gleichzeitig steckt Marie in der Bredouille: Seit Neuestem ist sie mit Stadtrat Clemens Roth im Ausschuss "Familie und Freizeit", doch Achtziger braucht weiterhin ihre Hilfe in der Musikakademie. Dort hat sich nämlich Jonathan Mori angekündigt, um ein Benefizkonzert zu geben. Doch der kapriziöse Geiger will sich nur von Marie betreuen lassen.



Und Bachs Wohnungssuche? Die gestaltet sich schwieriger als gedacht, denn eigentlich sollte er längst bei Sandra Mai ausziehen. Das muss er der Pathologin nur noch schonend beibringen.