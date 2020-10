Die Amaringer waren den Walpertskirchnern nämlich immer einen Schritt voraus. Aber auch Carina Winkler, die Verlobte des Opfers, hatte einen Groll auf den Verstorbenen, der ihr untreu war. Der beste Freund des Toten, Andreas Kratzer, gerät ebenfalls in den Fokus der Ermittler. Der Verstorbene hatte ihm sein Erbe, ein großes Autohaus, streitig gemacht. Oder war es doch dessen Mutter Elfriede Kratzer, die sich anscheinend nicht so gut mit dem Opfer verstanden hat wie sie vorgibt?



Im Kommissariat versucht Lange, in Graseggers Abwesenheit einen Fehler der Kollegin auszubügeln, was nicht ohne Komplikationen abläuft.