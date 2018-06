Der falsche Mann

Sie finden heraus, dass Liebig seine Geliebte, Danielle Prager, in Rosenheim besuchen wollte. Dadurch gerät Ehemann Helmut Prager unter Verdacht. Hat er seinen Konkurrenten ausgeschaltet?



Als sich Controller Lorenz die Bauunterlagen näher anschaut, nimmt der Fall eine überraschende Wendung. Während die Kommissare den wahren Täter dingfest machen, zieht Controller Lorenz innerhalb des Kommissariats in ein neues Büro, was für Verwirrungen sorgt. Denn plötzlich sind ein paar Akten spurlos verschwunden, wofür ausgerechnet Mohr verantwortlich gemacht wird.