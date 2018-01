Offenbar hat Hübner sich das Arbeitsleben leicht gemacht und Pakete für Nachbarn regelmäßig und in großer Zahl in der Bäckerei deponiert. Bloß eine Gefälligkeit der Frau Bäckerin? Ein Verhältnis? Die Eifersucht ihres Mannes stellt für die Kommissare Danner und Bergmann ein Motiv dar. Eine weitere Spur ergibt sich aus einer Vorliebe, die das Opfer Hübner für edle Kleidung und Accessoires hatte. Seine Wohnung ist voll mit Anzügen, Schuhen und Uhren eines namhaften Designers. Wie kann sich ein Paketfahrer das leisten?



Die Antwort: Es handelt sich um Fälschungen und augenscheinlich war Hübner in den Transport dieser "Markenartikel" verwickelt. Liegt hier das Mordmotiv?



Ein spannender Fall für die Kommissare Verena Danner und Dirk Bergmann, der gleichzeitig mit Damenbekanntschaften und dem Wiedersehen mit seiner ehemaligen Partnerin Dr. Sabine Eckstein beschäftigt ist.