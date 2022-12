Es stellt sich heraus, dass das Opfer eine Menge Geld gespart hat, in der Absicht, die Rentenjahre selbst im Luxus zu verbringen. In diesem Zusammenhang vermuten die Ermittler, dass Ganghofer womöglich seinen letzten Gast, die Influencerin Jana Serana, erpresst hat. Während Serana ihren Followern gegenüber behauptet, ein diszipliniertes Leben mit gesunder Ernährung und Sport zu führen, lebt sie offline aber gerne nicht danach, was der Personal Assistant gewusst hat. Auch der Manager der Influencerin, Boris Schröder, könnte von ihm erpresst worden sein, denn er hat Follower für Jana Serana gekauft, was Ganghofer in Erfahrung gebracht hatte.



Boris Schröder ist jedoch nicht nur Manager, sondern auch der Ex-Freund von Kommissarin Andresen. Während seine neue Freundin Wiebke Diepenbrock eifersüchtig auf Kommissarin Andresen reagiert, sieht sich diese vor ganz andere Probleme gestellt: Durch die Influencerin Jana Serana sickert diese private Verbindung an die Öffentlichkeit. Auch wenn Andresen beteuert, dass kein Interessenkonflikt besteht und die Beziehung mit Schröder lange zurückliegt, sieht sich Achtziger gezwungen, sie von dem Fall abzuziehen.