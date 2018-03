Ein ehrenwertes Haus

Wolf gibt zwar zu, mit Sasse gestritten zu haben, mit dem Mord will er aber nichts zu tun haben. Als jedoch frische Fingerabdrücke von Wolf am Tatort gefunden werden, wird es eng für ihn. Hat er Sasse aus Wut ermordet?



Ins Zentrum der Ermittlungen gerät auch Günter Beckmann, der Neffe des damaligen Mordopfers. Er wollte für Volker Sasse Geld gewinnbringend anlegen. Kam es darüber vielleicht zum tödlichen Streit? Unter Verdacht gerät auch Martina Lembach, Sasses Freundin. Recherchen ergeben, dass sich Sasse von Lembach trennen wollte. Prantl und Hansen können sich durchaus vorstellen, dass Frau Lembach aus Eifersucht zur Mörderin geworden sein könnte.



Als Lembach berichtet, dass Sasse auch Renate Singer aus deren Wohnung werfen wollte, ist die alte Dame plötzlich dringend tatverdächtig. Doch selbst diesen kniffligen Fall meistert Florian Prantl mit der Gelassenheit eines frisch Verliebten. Er telefoniert in jeder freien Minute mit seiner Irmi, was von seinem Kollegen Sven Hansen und besonders auch von Frau Stockl argwöhnisch beobachtet wird.