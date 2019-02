In einer Tasche des Opfers wird ein Fläschchen mit Lebertran gefunden. Schon eine winzige Menge dieser Substanz reicht aus, um den Geschmack einer Speise zu ruinieren. Wollte der Tote den Wettkampf etwa durch Betrug gewinnen? Oder ist er hinter die Machenschaften eines Konkurrenten gekommen und musste deshalb sterben?



Sein Mitstreiter im Finale, Peter Salbert, hatte am Vorabend der Tat mit dem Mordopfer einen lautstarken Streit. Der andere, Jonathan Demand, will sich nicht an den Anruf erinnern, den er von Neuhuber kurz vor dessen Tod erhalten hat.



Während die Kommissare Hofer und Bach ermitteln, kommt es im Kommissariat zu einigen Turbulenzen. Der neue Flügel für die Musikakademie wird versehentlich an den Tatort geliefert, und der extra aus Salzburg angereiste Klavierstimmer scheint umsonst gekommen zu sein.