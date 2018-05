Das Opfer hatte herausgefunden, dass Landau die Bilanzen des Kaufhauses gefälscht hat. Um zu verhindern, dass der Betrug an die Öffentlichkeit gelangt, könnte Landau zur Mörderin geworden sein, vermuten Hansen und Stadler. Unterdessen findet Mohr im Haus des Toten etliche Reisekoffer, die alle gepackt sind. Was wollte der Kaufhausdetektiv damit? Schließlich führt der Inhalt eines der Koffer zur Aufklärung des Falls. Gleichzeitig meldet sich der neue Controller, Andi Lorenz, in einem Surfclub am Chiemsee an. Dafür macht er früher Feierabend, was bei Polizeichef Achtziger für Unmut sorgt.