In den Fokus der Ermittler gerät Ines Schäfer, die sehr kunstvolle Törtchen, sogenannte Patisserien, kreiert. Sie träumt von der Weltkarriere, will ganz groß expandieren. Herr Donato und Frau Lange hatten ihr gerade erst geholfen, einen Businessplan zu erstellen, was für Irritationen sorgt. Dobler, den Ines Schäfer damit eigentlich als Investor gewinnen wollte, hatte bei einem früheren Treffen nur Hohn und Spott für sie übrig. Hat sie sich nun bei ihrem zweiten Treffen an ihm gerächt?



Tatverdächtig ist auch das Unternehmerehepaar Thomas und Sandra Kempfert. Sandra Kempfert hatte eine Affäre mit Dobler. Könnte Thomas Kempferts Eifersucht zu Doblers Tod geführt haben?



Und dann ist da noch Doblers Assistentin Katja Röhrig, die Doblers Spendengelder durchaus nicht so transparent verwaltete, wie es den Anschein hat.