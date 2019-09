Gleichzeitig gerät Tobias Paringer in den Fokus der Ermittlungen. Angeblich hat der ehemalige Angestellte des Elektrogeschäfts geklaut, daraufhin wurde er von Seibold entlassen. Die Cops glauben, dass sich Paringer nun an seinem Ex-Chef gerächt hat.



Als Hofer und Hansen herausfinden, wer das Vermögen des Opfers erbt, rückt Maria Gerstl auf die Liste der Verdächtigen. Ist die Geschäftsführerin des Elektroladens und ehemalige Geliebte Seibolds zur Mörderin geworden, um eher an ihr Erbe zu kommen?



Eine andere Spur führt zu Holger Nistel. Der Freund der attraktiven Verkäuferin Yvonne Brand hatte mehrere handgreifliche Auseinandersetzungen mit dem Opfer, weil dieses seiner Freundin nachstellte. Dass Nistel nun kurzen Prozess gemacht und Seibold umgebracht hat, können sich die Rosenheimer Kommissare gut vorstellen.



Die Cops ermitteln in alle Richtungen, bis schließlich ein Nachschlüssel zum wahren Täter führt. Unterdessen freut sich Controllerin Ortmann auf einen gemeinsamen Segeltörn mit Hansen bei einer Sommerregatta, nicht ahnend, dass der Ausflug anders verläuft als geplant.