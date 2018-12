Eine Mordsrechnung

Weiß doch Lehrling Sigi Posch zu berichten, dass Janine am Tag zuvor mit Florian Fromm wegen eines Seitensprungs Schluss gemacht haben soll. Am Tatort finden die beiden Kommissare Prantl und Lind einen Zettel, auf dem der Name Roswitha steht. Ist diese Unbekannte der Seitensprung? Eher nicht, denn am Tatort finden die beiden Cops auch einen Ohrclip, der Diana Stangler gehört. Sie ist die Frau des Werkstattinhabers Wolfgang Stangler, bei dem Florian Fromm angestellt war. Wusste Wolfgang Stangler von dem Verhältnis der beiden? Offenbar nicht, denn beide Eheleute geben sich gegenseitig ein Alibi. Aber dann stellt sich heraus, dass Florian Fromm gekündigt hatte, eine längere Reise plante und sich für teure Leasingautos interessierte. Aber Florian Fromm hatte gar kein Geld. Vielleicht erwartete er ja welches? Ein Fall von Erpressung, den er mit dem Leben bezahlen musste?