Dieser hat sich nämlich stark vermehrt und den Fischbestand so dezimiert, dass sich das Fischen nicht mehr lohnte, wie Erwin Loibl den Kommissaren erklärt. Ein erster Verdacht fällt auf die Buchhalterin Christine Pfaff, denn Boris Staufer hatte bei der Abwicklung herausgefunden, dass sie die Fischerei seit Jahren um Geld betrogen hat und mit einer Anzeige rechnen musste.



Auch der Bootsschreiner Silvio Grothe könnte es gewesen sein, denn er hatte mit der Ehefrau des Opfers ein Verhältnis und hat sich kurz vor Staufers Tod mit ihm geprügelt. In diesem Zusammenhang gerät auch Claudia Staufer, die Ehefrau des Opfers, in Verdacht, die sich womöglich durch einen Mord für sich und ihren Liebhaber ein neues Leben erhofft hat.



Marie hat für eine Imagekampagne für Rosenheim die Ex-Weltmeisterin im Skilaufen, Lore Münchberger, gewinnen können. Die reist einen Tag früher an als erwartet und entpuppt sich als wahres Energie- und Organisationswunder. Jo und Mohr werden misstrauisch.