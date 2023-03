Hat Heike Obermaier ihn aus gekränkter Eitelkeit umgebracht? Aber auch die Ehefrau des Opfers, Sybille Polling, rückt in den Fokus der Ermittlungen. Die Ehe bestand seit Langem nur noch auf dem Papier. Hat sie ihren Mann ermordet, um an sein Geld zu kommen und freie Bahn für ein eigenständiges Leben zu haben?



Parallel zu den Ermittlungen versucht Hilde Stadler, im Auftrag einer Freundin ein überteuertes Energiearmband bei Herrn Großleitner zurückzugeben, ohne dass es jemand mitbekommt. Als Stadler wiederum herausfindet, dass anscheinend eine Freundin von Hilde am Abend des Mordes einen Termin in der Praxis "Polling & Großleitner" hatte, will auch er die Sache diskret behandeln. Jedoch ahnt er nicht, dass seine eigene Frau diesen Termin wahrgenommen hatte.