Denn die Fahrt, für die sie Feldmann gebucht hat, hatte er am Vorabend abgesagt. Ihr Ehemann, Dr. Bernd Hauck, kommt zunächst nicht als Täter in Frage. Welches Motiv soll er gehabt haben? Er kannte Feldmann gar nicht. Doch sein Alibi erweist sich als Lüge.



Tina Wagner, die Lebensgefährtin des Opfers, gibt an, glücklich mit Fabian gewesen zu sein. Doch was trieb Fabian, der gern solvente Damen zu Schäferstündchen mit ihren Liebschaften kutschierte, tatsächlich hinter ihrem Rücken? Und wieso fuhr er Maren Hassler mindestens einmal die Woche ins nahe gelegene Hotel "Waldhaus"? Ein spannender Fall für Stadler und Bach.



Gleichzeitig hat sich Marie Hofer entschieden, in den Ausschuss "Familie und Freizeit" zu wechseln und ihre Arbeit in der Musikakademie aufzugeben. Unverhofft beginnt ihre Arbeit für den Ausschuss jedoch zwei Tage früher, was überraschende Folgen hat.