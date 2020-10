Oder war es ein Raubüberfall? Allerdings ist nichts gestohlen worden, sondern im Gegenteil: Im Besitz des Opfers findet sich ein barocker goldener Siegelring, von dem sich herausstellt, dass er Teil der Beute eines Diebstahls ist, der am Vortag auf einer Schmuckmesse in Traunstein begangen wurde. Ist es möglich, dass Heidi Möhring und ihre Freundin die Reise nur vorgetäuscht haben, um in Traunstein zu stehlen? Weitere Fragen tun sich auf: Wer war der Unbekannte, der am Nachmittag an Heidi Möhrings Tür klingelte? Und was hat es mit dem leeren Koffer auf sich, von dem sich herausstellt, dass er gar nicht ihr gehört? Schritt für Schritt kommen die Kommissare den wahren Ereignissen und dem Täter auf die Spur.



Hansen bekommt überraschend Besuch von seiner Cousine Wiebke aus Hamburg, die von ihm pausenlos unterhalten werden will und ihn so von der Arbeit abhält. Stockl glaubt irrtümlich, es handele sich um eine neue Flamme, und unterstützt das vermeintliche junge Paar. Indessen lernt Jo eine neue Frau kennen.