Kampf um die Krone

Angeblich hatte er ein kurzes Techtelmechtel mit der Verstorben. Doch dann finden Hofer und Hansen heraus, dass Renz mit illegalen Drogen gedealt hat und vom Opfer erpresst wurde. Dass Renz seine Beherrschung verlor und daraufhin zuschlug, können sich die Rosenheimer Kommissare gut vorstellen. Und was hat Martin Kerscher, der Brauereibesitzer, mit dem Fall zu tun?



Im Kommissariat sorgt Christin Langes Beteiligung an der Wahl zur Rosenheimer Bierkönigin für Irritation. Findet das Finale noch statt? Und was hat es mit Rupert Wagner, dem angeblichen Referenten des Kulturamtsleiters, auf sich? Er hat ein Auge auf Christin Lange geworfen.