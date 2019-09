Eine weitere Spur führt die Cops Hansen und Hofer zu Brigitte Hartung, die als Stadtführerin in Vorruhestand gegangen ist, um eine Karriere als Buchautorin anzustreben. In ihrer Zeit als Stadtführerin führte Hartung dem Gastronom Reiter zahlreiche Touristen und damit zahlfreudige Kunden zu. Hat sie hieraus einen kleinen Nebenverdienst abgeleitet, hinter den ihre Nachfolgerin Frau Fellmann kam? Haben Reiter oder Hartung nun für klare Verhältnisse gesorgt?



Während Hofer und Hansen den wahren Täter überführen können, kommt es zu einem Wiedersehen mit Cosima von Windacker. Die PR-Agentin hat den Auftrag, die Stadtführungen in Rosenheim zu modernisieren. Nach dem Tod von Fellmann sucht sie nun dringend Ersatz. Wer könnte diese Lücke besser ausfüllen als Marie?