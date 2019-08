Zwar gibt Ehemann Max zu, von der Affäre gewusst und sie gebilligt zu haben, die Cops trauen ihm aber dennoch den Mord aus Eifersucht zu.



Ganz oben auf die Liste der Verdächtigen rückt zudem Großbauer Josef Obermoser, dessen Fingerabdrücke in der Wohnung des Toten gefunden werden. Als die Cops entdecken, dass Obermoser von Bader erpresst wurde, weil dieser belastendes Material gegen den Obermoser-Hof gesammelt hat, wird es eng für den Bauern. Aber wie könnte er Jan Bader die K.-o.-Tropfen verabreicht haben? Sie könnten in den Bonbons gewesen sein, die der Tote so oft lutschte. Eine heiße Spur, die schließlich einen raffinierten Plan aufdeckt.



Gleichzeitig sorgt im Kommissariat für Aufsehen, dass Polizist Mohr bei sich zu Hause einen Wasserschaden verursacht hat und jetzt für ein paar Tage eine neue Bleibe sucht.