Tod im Bioladen

Ein Ring, der am Tatort gefunden wird, lenkt die Spur auf Quirin Mitterpriller, Sohn des Verstorbenen. Ermittlungen bestätigen, dass Quirin ein Verhältnis mit seiner Stiefmutter hatte. Dass es darüber zum Familienstreit gekommen ist, können sich die Kommissare gut vorstellen, zumal Mitterpriller drohte, seinem Sohn die finanzielle Unterstützung zu kürzen. Der Fall scheint fast gelöst zu sein, doch dann finden die Ermittler eine interessante Telefonnachricht.



Im Kommissariat hält Hartl die Kollegen mit den Vorbereitungen zu seinem 15. Hochzeitstag in Atem. Glücklich, überhaupt an den Ehrentag gedacht zu haben, ahnt Hartl nicht, dass dies noch Konsequenzen haben wird.