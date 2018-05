Urlaubsreise in den Tod

Auf besagtem Trimm-Dich-Pfad soll er Frauen belästigt haben. Vielleicht blieb es diesmal nicht nur bei einer Anmache? Aus Hamburg unterstützt Ex-Rosenheim-Cop Christian Lind seine Kollegen und berichtet, dass Hinrichs Schiffsausrüster ist, dessen Unternehmen kurz vor der Insolvenz steht. Auf die Tote war aber eine Lebensversicherung in Höhe von 1,5 Millionen Euro zugunsten ihres Mannes abgeschlossen. Hat Hinrichs selbst seine Frau umgebracht, um sein Unternehmen mit dem Geld zu retten?



Von Lind erfahren die Cops außerdem, dass Hinrichs vor ein paar Jahren in einen Korruptionsskandal verwickelt war. Während des Prozesses hatte Hinrichs alles auf seinen Angestellten, Stefan Strobl, abgewälzt. Dieser wurde dann zu zweieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt, ist inzwischen wieder auf freiem Fuß und lebt mittlerweile in Rosenheim. Hat er aus Rache Bernhardine Hinrichs erschlagen? Der Fall scheint fast gelöst zu sein, doch dann macht Frau Stockl eine entscheidende Entdeckung.